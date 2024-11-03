Купол А: Найдено место на Земле, где можно увидеть Бога

[ Общество ]
Автор:
Юлия Галунова

В 2020 году исследователи обнаружили на Земле место, где Вселенная становится ближе, чем где-либо еще. Это Купол А, самый высокий ледяной купол на Полярном плато Антарктиды. Он возвышается более чем на 4 километра над уровнем моря, расположен в 1200 километрах от океана, посреди самого холодного континента. И да, температура там может опускаться до −90 °C. 

Но это не препятствие, а условие для идеального астрономического наблюдения. Купол А — это замерзший пик, лишенный светового загрязнения, помех от спутников, облаков, и даже атмосферных искажений. Чистота неба там превосходит все известные точки для астрономических наблюдений. 

  • Высота. Находясь так высоко над уровнем моря, телескоп избегает атмосферных искажений и получает более четкие изображения. 
  • Холод. Низкие температуры обеспечивают стабильность атмосферы и минимизируют тепловые искажения. 
  • Темнота: Длительные периоды непрерывной темноты в Антарктиде позволяют наблюдать даже самые слабые объекты в космосе.

«Сочетание большой высоты, низкой температуры, длительных периодов непрерывной темноты и исключительно стабильной атмосферы делает Купол А очень привлекательным местом для оптической и инфракрасной астрономии», — говорит Пол Хиксон, астроном из Университета Британской Колумбии.

 

По его словам, телескоп, расположенный в Куполе А, может превзойти аналогичный телескоп в любом другом астрономическом месте на планете. Он будет получать более четкие изображения и обнаруживать слабые объекты.

Теперь Вы в курсе, где находится место, с которого можно увидеть гораздо ярче нашу Вселенную, а может и самого Бога. 

Теги:
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