Купол А: Найдено место на Земле, где можно увидеть Бога

В 2020 году исследователи обнаружили на Земле место, где Вселенная становится ближе, чем где-либо еще. Это Купол А, самый высокий ледяной купол на Полярном плато Антарктиды. Он возвышается более чем на 4 километра над уровнем моря, расположен в 1200 километрах от океана, посреди самого холодного континента. И да, температура там может опускаться до −90 °C.

Но это не препятствие, а условие для идеального астрономического наблюдения. Купол А — это замерзший пик, лишенный светового загрязнения, помех от спутников, облаков, и даже атмосферных искажений. Чистота неба там превосходит все известные точки для астрономических наблюдений.

Высота. Находясь так высоко над уровнем моря, телескоп избегает атмосферных искажений и получает более четкие изображения.

Холод. Низкие температуры обеспечивают стабильность атмосферы и минимизируют тепловые искажения.

Темнота: Длительные периоды непрерывной темноты в Антарктиде позволяют наблюдать даже самые слабые объекты в космосе.

«Сочетание большой высоты, низкой температуры, длительных периодов непрерывной темноты и исключительно стабильной атмосферы делает Купол А очень привлекательным местом для оптической и инфракрасной астрономии», — говорит Пол Хиксон, астроном из Университета Британской Колумбии.

По его словам, телескоп, расположенный в Куполе А, может превзойти аналогичный телескоп в любом другом астрономическом месте на планете. Он будет получать более четкие изображения и обнаруживать слабые объекты.

Теперь Вы в курсе, где находится место, с которого можно увидеть гораздо ярче нашу Вселенную, а может и самого Бога.