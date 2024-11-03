В России предложили стимулировать рождаемость с помощью лотереи

Проблема демографии все громче дает о себе знать. Все меры российских властей, направленных на решение этой проблемы, не приносят необходимых результатов. Поэтому среди депутатского корпуса родилась абсолютно сногсшибательная идея …

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил стимулировать рождаемость в стране с помощью лотерей. Для этого он предлагает ежемесячно разыгрывать среди новорожденных квартиры, машины, и бытовую технику.

«Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома»,— сказал господин Чернышов в беседе с «РИА Новости».

В качестве примера депутат привел опыт Хабаровска и Ленинградской области, где были реализованы подобные идеи. За основу при организации такой лотереи могут быть задействованы данные ЗАГСов.

И все бы ничего, но уже на начальном этапе данную идею раскритиковал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Делать подарки родителям новорожденных он назвал неплохой, однако возникают вопросы с реализацией этой идеи. Также чиновник назвал ряд других проблем, например, лотерея подразумевает, что кому-то достанется приз, а кто-то останется ни с чем.

Но опять наши законодатели забывают подумать о том, что главное для любой семьи, это воспитать ребенка, на что требуются деньги, и весьма немалые. А также у родителей должна быть уверенность в завтрашнем дне.

