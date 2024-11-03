В Вологде планируется снести более 1100 домов

[ Общество ]

Мэр Вологды Андрей Накрошаев заявил о комплексной реновации Вологды, в рамках которой в городе планируют снести более 1100 старых домов. Об этом мэр заявил во время прямого эфира.

«Некоторые районы требуют полного обновления - там преобладает деревянная застройка и аварийные дома. В рамках программы комплексного развития территорий планируется снести более 1100 домов, построенных до 1970 года, и расселить их жителей», - заявил Накрошаев.

По его словам, реновация в целом затронет 10 районов города. Все они после обновления будут отличаться новым уровнем инфраструктуры и социальных объектов.

Теги:
реновация расселение Андрей Накрошаев
 

Последние новости

В Вологде планируется снести более 1100 домов
Три вологодских педагога представят регион на конкурсе «Флагманы образования»
На какие хитрости идут производители сливочного масла, чтобы скрыть рост цены
В Череповце вынесен приговор водителю, насмерть сбившему 7-летнего ребенка
Наступил ноябрь. Рублю пора укрепляться
Вологжанин предстал перед судом за убийство 18-летней давности
Беседу о финансовой грамотности провели студентам и школьникам Вологды
Начальник Департамента соцзащиты Вологодской области ушел в отставку
Пьяный череповчанин до смерти избил супругу
Электричка Вологда-Бабаево-Вологда будет ездить круглый год