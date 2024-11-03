В Вологде планируется снести более 1100 домов

Мэр Вологды Андрей Накрошаев заявил о комплексной реновации Вологды, в рамках которой в городе планируют снести более 1100 старых домов. Об этом мэр заявил во время прямого эфира.

«Некоторые районы требуют полного обновления - там преобладает деревянная застройка и аварийные дома. В рамках программы комплексного развития территорий планируется снести более 1100 домов, построенных до 1970 года, и расселить их жителей», - заявил Накрошаев.

По его словам, реновация в целом затронет 10 районов города. Все они после обновления будут отличаться новым уровнем инфраструктуры и социальных объектов.