Три вологодских педагога представят регион на конкурсе «Флагманы образования»

Более 250 сильнейших педагогов и управленцев в сфере образования встретятся в финале профессионального конкурса «Флагманы образования». Испытания пройдут 4 ноября в мастерской управления «Сенеж».

Вологодскую область на конкурсе представят три победителя регионального полуфинала: заместитель директора по учебной работе Череповецкого металлургического колледжа Анна Соломатина, учитель иностранного языка Устье-Угольской школы Шексны Ирина Макеева и директор школы №20 города Череповца Анна Веселова.

«В 2024 году заявки на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования» подали более двадцати тысяч педагогов и семи тысяч управленцев в сфере образования из всех регионов. Педагоги Вологодской области демонстрировали свои знания и навыки, обменивались опытом с коллегами. Финалистам предстоят командные и индивидуальные испытания. Также они примут участие в мероприятиях, открывающих новые возможности: дискуссионных площадках, круглых столах с участием ведущих экспертов в сфере образования, профессиональных и творческих мастерских», - рассказала начальник департамента образования Вологодской области Екатерина Целикова.

Имена победителей станут известны 7 ноября на торжественной церемонии. Участники получат дипломы, рекомендации на включение в кадровый резерв Министерства просвещения России и смогут попасть в «Созвездие Флагманов образования» – профессиональное сообщество, объединяющее победителей и финалистов конкурса, созданное для развития экспертного потенциала его участников.