На какие хитрости идут производители сливочного масла, чтобы скрыть рост цены

В России продолжается ажиотаж вокруг подорожания сливочного масла. Власти пытаются всеми усилиями сдержать рост цен. Пока им это сделать не удается, даже импорт масла из дружественных стран не помогает. А российские производители пошли на некоторые хитрости, чтобы снизить негативные моменты этого явления …

Вместо того чтобы снизить цены, производители сливочного масла начали «оптимизировать» вес упаковок с продукцией, чтобы рост цен не казался слишком большим. Если упаковкой масла весом 180 гр. уже никого не удивить, то недавно на прилавках российских магазинов появилось упаковка весом 160 гр.

В Петербурге была замечена упаковка масла весом 150 гр.

Не отстают от данной тенденции и более крупные упаковки. Сегодня найти упаковку весом 500 гр. практически невозможно. Вместо этого на полках лежат брикеты с маслом весом 450, 430, 420, 400, 380 и 350 гр. При этом визуально упаковка не меняется, только вес указывается мелким шрифтом. То есть люди покупают меньше масла по прежней цене, но в итоге они платят дороже.

Некоторые эксперты не исключают, что скоро в магазинах мы можем увидеть упаковки по 120-140 гр., а возможно и 95-80 гр. По информации «Продукт медиа», крупные торговые сети сообщили, что им уже поступают подобные предложения от производителей. Да и ритейл не против появления подобной продукции на своих полках.

Хотя как гласит старое правило, от перемены слагаемых сумма не меняется. Дешевле точно не будет. А как показала практика, импортное масло будет еще дороже …