В Череповце вынесен приговор водителю, насмерть сбившему 7-летнего ребенка

Трагедия произошла в июне прошлого года на территории СНТ №8 ТСО «Череповецметаллургхимстрой» в Череповце, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

41-летний водитель автомобиля «Мерседес-бенз Спринтер» вез дрова на дачу родителям ребенка. 7-летний мальчик с отцом встретили водителя и на велосипедах показывали маршрут к участку. Ехали они перед автомобилем в попутном направлении. В какой-то момент автомобиль наехал на мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи.

Череповецкий городской суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«С учетом всех обстоятельств дела, а также данных, характеризующих личность подсудимого, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, которое заменил принудительными работами сроком на 3 года с удержанием 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Осужденному назначено и дополнительное наказание. Ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2,5 года. Также с него взыскано 2 млн рублей в пользу матери мальчика в счет компенсации морального вреда.