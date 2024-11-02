Почему ноябрь может оказаться позитивным для рубля

Нынешняя осень оказалась для российского рубля не самой позитивной, особенно сентябрь. Рубль сдал свои позиции практически против всех основных конкурентов. Многие аналитики пророчат, что уже в ноябре мы можем увидеть курс доллара по 100 руб. Однако есть небольшая надежда, что именно этот месяц может стать позитивным для российской валюты.

Во-первых, ЦБ продолжает закручивать гайки на финансовом рынке, и зажимать на рынке ликвидность. Все это может вынудить участников рынка продавать валюту, чтобы пополнить свои рублевые счета.

Во-вторых, профицит внешнеторгового баланса довольно существенный, это значит, что Россия намного больше товаров продает, чем покупает, а значит приток валюты выше, чем отток.

Но самый главный позитив для рубля может прийти из США! Уже через три дня там состоятся выборы президента. И в принципе не важно кто на них победит. В любом случае победители будут делать на публику важные заявления, обещать новые финансовые вливания, и так далее. Именно этот фактор должен способствовать росту рынков. А значит и доля позитива перекинется и на рубль.

И последний четвертый момент, начиная с ноября и ближе к декабрю, обычно на рынках происходит так называемое рождественское ралли. Трейдеры загоняют котировки повыше, чтобы завершить год с прибылью, и получить причитающиеся им бонусы. Чтобы было на что акции покупать, обычно избавляются от валюты. В этом плане у рубля есть еще один позитивный момент.

Насколько верны наши предположения, мы узнаем уже очень скоро, до конца ноября осталось всего 28 дней …

