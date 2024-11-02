Вологжанин предстал перед судом за убийство 18-летней давности

37-летний житель областной столицы обвинен в убийстве, сопряженном с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Судом установлено, что в ночь с 30 на 31 мая 2006 года 19-летний вологжанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился на улице с 23-летней девушкой. В тот момент потерпевшая возвращалась домой. Мужчина напал на девушку между домами на улице Гончарной и изнасиловал.

Затем он отвел потерпевшую к ее дому на ул. Гончарной, где она заявила, что обратится в полицию. Тогда в подъезде злоумышленник достал нож и нанес множественные удары в грудь девушки, от которых она вскоре скончалась.

В 2006 году по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Однако позже его приостановили, так как преступника не удалось найти.

«Установить и задержать причастное к преступлению лицо удалось только в 2024 году благодаря более совершенным видам экспертных исследований. Им оказался 37-летний местный житель, не раз привлекавшийся к уголовной ответственности за корыстные преступления. В судебном заседании мужчина признал вину только в части убийства, совершенного на фоне ссоры», – рассказали в пресс-службе судов.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, приговором Вологодского городского суда по совокупности наказаний с другим приговором, ему назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Кроме того, в пользу потерпевшей (матери погибшей) взыскана компенсация морального вреда в размере 2 000 000 рублей.