Беседу о финансовой грамотности провели студентам и школьникам Вологды

[ Общество ]

Урок финансовой грамотности для студентов колледжа сервиса провела депутат Вологодской городской Думы Наталия Анчукова.

На встрече ребята узнали, как правильно планировать свои расходы, избегать финансовых рисков и контролировать траты, а также как избежать типичных ошибок при использовании кредитных и банковских продуктов. В интерактивной форме участникам объяснили, что значит быть финансово грамотным, и как эти навыки помогут им в будущем стать успешнее и увереннее в себе.

«Встреча с молодежью - это встреча с нашим будущим, после сегодняшней за наше будущее - спокойна, каждый первый курс - это новое качество студенческого состава. С первокурсниками поговорили и о финансах, и о грамотности», – поделилась впечатлениями от урока Наталия Анчукова.

Подобные занятия планируется проводить и в дальнейшем, их проведут депутаты, члены постоянного комитета по экономике и бюджету, чтобы как можно больше молодых людей получили знания, которые помогут им уверенно строить финансово стабильное будущее.

Теги:
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