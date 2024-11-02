Пьяный череповчанин до смерти избил супругу

56-летний житель города металлургов предстанет перед судом за смертельное избиение 59-летней супруги. В момент ссоры оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Происшествие случилось 30 сентября этого года в квартире одного из домов по улице Химиков. Пока супруги распивали спиртное, между ними произошла ссора. В результате этого мужчина нанес пострадавшей множественные удары ногами и руками по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте. Злоумышленник же вызвал бригаду скорой помощи.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Мужчину задержали и поместили в СИЗО.

«Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Под тяжестью собранных доказательств он полностью признал свою вину, дал показания об обстоятельствах совершенного преступления и его мотивах», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.