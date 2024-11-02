Электричка Вологда-Бабаево-Вологда будет ездить круглый год

Пригородный поезд Вологда-Бабаево-Вологда со следующего года сделают круглогодичным. Соответствующее соглашение с РЖД уже находится на стадии подписания.

Финансирование на дополнительные рейсы поезда будет предусмотрено в рамках проекта «Дачная Электричка», запущенного по инициативе губернатора Вологодской области.

«Мы запускаем круглогодичное сообщение пригородного поезда Вологда-Бабаево-Вологда, не только в дачный период. Более чем за полгода по маршруту было перевезено свыше 48 тысяч пассажиров, в том числе по пятницам порядка 15 тысяч пассажиров. Это говорит о том, что поезд пользуется большим спросом у населения. И это наша социальная ответственность», – сказал Георгий Филимонов.

Сейчас курсирование пригородного поезда Вологда-Бабаево-Вологда осуществляется по пятницам, субботам и воскресеньям. Такое расписание будет действовать до 29 декабря этого года.