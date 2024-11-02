Арктическое вторжение в Подмосковье: ноябрь уже не тот, что раньше

Влияние тыловой части циклона "Мартина", которая к середине дня уже переместилась в районы Пермского края, ощущается в Подмосковье. Атмосферное давление скачкообразно повысилось, поэтому облачная погода сменится прояснением. Не исключены локальные осадки в виде дождя и даже снега.

Стремительное понижение температуры воздуха приведет к появлению гололедицы, о чем стоит помнить пешеходам и водителям. Температура в Москве будет колебаться от нуля до двух градусов по Цельсию, а в Подмосковье от одного градуса мороза до трех градусов тепла.

Ветер будет преобладать северо-западный, со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Не исключено и появление временного снежного покрова.

Михаил Леус отмечает, что температура в данный период опустится ниже климатической нормы, заданной на начало ноября. Это еще один сигнал о том, что климатические перемены набирают обороты. Сроки наступления зимы сдвинулись, и ноябрь уже не тот, что раньше.

Не смотря на резкое похолодание, не теряйте позитив! Наслаждайтесь осенними красками, одевайтесь теплее, и не забудьте про прогноз погоды. Мир изменился, и мы должны быть готовы к непредсказуемым погодным сюрпризам!