Новое оборудование появилось в областной детской клинической больнице

[ Общество ]

В областной детской клинической больнице появилось новое оборудование, которое безвозмездно передали представители группы компаний ИММИД. Микробиологическая лаборатория больницы пополнилась пятью единицами техники. Это позволит выполнять лабораторные исследования еще с большей скоростью.

«Продолжается работа с представителями социально ответственного вологодского бизнеса. Вопрос дооснащения учреждений здравоохранения актуален всегда, и не на все проекты одновременно хватает бюджетных ресурсов. Часто бывает так, что бизнес хочет помочь», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

В учреждение были переданы аквадистиллятор, анализатор электролитов крови, бокс микробиологической безопасности, промыватель и считыватель микропланшетов.

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Вологодская городская Дума
 

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