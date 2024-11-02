Новое оборудование появилось в областной детской клинической больнице

В областной детской клинической больнице появилось новое оборудование, которое безвозмездно передали представители группы компаний ИММИД. Микробиологическая лаборатория больницы пополнилась пятью единицами техники. Это позволит выполнять лабораторные исследования еще с большей скоростью.

«Продолжается работа с представителями социально ответственного вологодского бизнеса. Вопрос дооснащения учреждений здравоохранения актуален всегда, и не на все проекты одновременно хватает бюджетных ресурсов. Часто бывает так, что бизнес хочет помочь», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

В учреждение были переданы аквадистиллятор, анализатор электролитов крови, бокс микробиологической безопасности, промыватель и считыватель микропланшетов.