Названы сроки переименования областных департаментов в министерства

[ Общество ]

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о переименовании департаментов правительства в министерства. Согласно постановлению, уже с 11 ноября все региональные департаменты будут переименованы в министерства.

При этом их названия в большинстве случаев кроме замены «департамента» на «министерство» не изменятся. К примеру, департамент здравоохранения будет переименован и министерство здравоохранения, департамент строительства в министерство строительства, департамент социальной защиты в министерство социальной защиты и т.д.

Исключения составляют несколько структурных подразделений. К примеру, департамент природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства будет преобразован в министерство природных ресурсов и экологии, комитет гражданской защиты и социальной безопасности в министерство региональной безопасности Вологодской области.

Всего, согласно постановлению, в региональном правительстве появятся 12 министерств.

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Названы сроки переименования областных департаментов в министерства
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