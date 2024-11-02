Череповецкая «Северсталь» разгромила китайский хоккейный клуб

Череповецкая «Северсталь» разгромила китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Меньше семи секунд понадобилось череповчанам, чтобы открыть счёт в этой встрече. Прямо после выигранного стартового вбрасывания Михаил Ильин забросил самую быструю шайбу в сезоне, которая стала для него первой в чемпионате.

«Когда забиваешь первым, всегда проще играть. Сразу соперник начинает раскрываться, хочет отыграться, из-за этого появляются моменты. Ну и забили второй гол из-за того, что они открылись», сказал в перерыве Ильин.

Автором второй шайбы стал Кирилл Пилипенко. Во втором периоде игроки «Северстали» довели счёт до крупного. Череповчане забрасывали шайбы на любой вкус. Пилипенко в большинстве оформил дубль, забросив свою 11 шайбу в сезоне. Дальше, уже в равных составах Кирилл ассистировал при взятии ворот Русланом Абросимовым, став лучшим бомбардиров команды. У 13 номера череповчан теперь 22 очка (11+11). Ну и Давид Думбадзе в меньшинстве, убежав один на один с вратарём «драконов», сделал счёт 5:0.

В заключительной двадцатиминутке команды дважды обменялись заброшенными шайбами. Окончательный счёт - 7:2 в пользу «Северстали».

«Счёт сегодня не отражает соотношение сил. Игра была очень сложная для нас. У соперника была масса моментов для того, чтобы эту игру перевернуть. Здорово сыграл Сэм. Вытащил. Собственно говоря, те моменты, которые у нас были, мы их сегодня реализовали», - сказал после игры Андрей Козырев, главный тренер ХК «Северсталь».

Череповчане поднялись на третью строчку Западной конференции, набрав 28 очков в 21 матче. Следующий матч «сталевары» проведут 8 ноября вновь с «Куньлунь РС», только уже в Подмосковье, где китайский клуб проводит свои домашние матчи.