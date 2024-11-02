Андрей Накрошаев представил программу развития Вологды на пять лет

Мэр Вологды Андрей Накрошаев представил программу комплексного развития города до 2030 года. Планы по развитию Вологды были озвучены в прямом эфире. По его словам, основная задача – преобразование города с применением комплексного подхода.

«В приоритете – жители города, их потребности и благосостояние. Выполняя свои задачи, мы рассчитываем увидеть рост численности населения Вологды. Ведь там, где развита инфраструктура, проведено качественное благоустройство, обновляют школы и детские сады, люди будут жить и работать. Я хочу, чтобы город Вологда стал современным центром нашего региона, настоящей областной столицей», - заявил Накрошаев.

По его словам, комплексный подход в развитии города уже можно увидеть на примере благоустройства проспекта Победы, где обновили не только саму аллею, но и дорогу, тротуары, установили арт-объект, завершают монтаж подсветки соседних зданий. По аналогичному принципу проведено благоустройство площади Дрыгина.

«До 2030 года планируем отремонтировать не менее 50 км дорог. Это позволит улучшить облик нашего города, обеспечить комфорт жителям и привести 90% дорог в нормативное состояние к 2030 году. Также отмечу, что строительство дорог – не только важнейшая для жителей тема, это еще и отличная антикризисная мера, способная дать мультипликативный эффект: и с точки зрения занятости населения, и с точки зрения развития малого и среднего бизнеса», - уверен мэр Вологды.

В Вологде, как заявил Накрошаев, планируется построить новые дороги в районе улицы Молодежной, улицы Летчика Каберова, улицы Ломоносова, улицы Олимпийской; связать по прямой Белозерское шоссе с западным подъездом к Вологде; построить кольцевую развязку на перекрестке улицы Чернышевского и Старого шоссе, а также отремонтировать ряд центральных улиц города.