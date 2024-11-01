Розовые бриллианты начали выращивать в Вологде

[ Общество ]

Первая партия розовых бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях в Вологде, проходит сертификацию. Об этом рассказал соучредитель компании «Инвестстрой» Вячеслав Кремлев.

«Процесс производства цветного бриллианта достаточно сложен: множество операций и переделов. Для этого нужны реакторы, лазеры, спектрометры, ускорители… Природа это делает за миллионы лет, а мы за несколько недель», - написал Кремлев в соцсетях.

По его словам, технология выращивания алмазов в лабораторных условиях существует еще с советских времен. Однако производство цветных алмазов – направление достаточно новое.

«Если провести аналогию с пловом, то многие знают рецепт, понимают - какая посуда и источник огня нужны. Но не у всех получается гарантированно вкусный плов, ещё и не очень дорого. Здесь тоже самое», - пояснил предприниматель.

Вячеслав Кремлев обещает, что уже скоро выращенные в лабораторных условиях вологодские розовые бриллианты поступят в продажу.

Как пишет РБК Вологда, такие камни используются не только в ювелирной промышленности, но и в электронике и других сферах промышленности.  

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