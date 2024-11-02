Не склонен к компромиссам, и пытается доминировать. Политолог назвал главную опасность победы Трампа на выборах в США

Через три дня в США пройдут президентские выборы. Данное событие может повлиять на политическую обстановку во всем мире, и Россия в этом плане не исключение. Эксперты спорят, кто из нынешних кандидатов предпочтительнее для нашей страны. Многие считают, что Дональд Трамп, это меньшее из двух зол. Однако политолог Владимир Миловидов считает, что такое мнение является ошибочным …



По мнению эксперта, несмотря на то, что оба кандидата враждебно настроены по отношению к России, именно Дональд Трамп опаснее, чем Камала Харрис. Его позитивные лозунги по поводу России могут быть обычной ловушкой.



В интервью изданию РИА Новости Миловидов отметил непредсказуемость и хитрость Трампа, сделав акцент на том, что политик обожает играть в сложные дипломатические игры. При этом Трамп не склонен к компромиссам, и пытается доминировать в любом споре.



«В своих предвыборных речах он создает довольно-таки благоприятные нарративы, которые кому-то в Москве могут ласкать слух», — подчеркнул специалист.



В частности именно Трамп много раз говорил, что его главной целью является укрепление позиций доллара на мировом финансовом рынке, и поэтому обещает большие проблемы для тех стран, которые избегают американскую валюту при международных платежах. Это только наталкивает на мысль, что в давление на Россию и ее союзников будет многократно увеличено.



Также Трамп делал много неоднозначных заявлений по украинскому конфликту. В любом случае Россия должна быть самодостаточной страной и вести свою политику, и тогда нас абсолютно не будет волновать, кто выиграет президентские выборы в США …