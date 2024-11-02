Два человека пострадали в ДТП в Кадникове

[ Происшествия ]

Два человека пострадали в дорожной аварии, которая произошла сегодня ночью в городе Кадников Сокольского округа.

По предварительным данным, 17-летний молодой человек, который управлял автомобилем Дэу Нексия, не справился с управлением, на скорости влетел в столб, после чего машина перевернулась.

В автомобиле, кроме водителя, находился его ровесник – пассажир. Обоих пострадавших пришлось вырезать из покореженного автомобиля сотрудникам местной пожарной части.

Оба молодых человека доставлены в больницу.

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