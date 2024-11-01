Определены даты закрытия навигации в Вологодской области

В Вологодской области назвали даты закрытия навигации для маломерных судов. В частности, в восточных районах навигация закроется уже на следующей неделе. С 4 ноября нельзя будет выходить в водоемы в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Кич-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском и Тотемском округах.

В центральных и западных округах и районах навигация закроется на неделю позже. Запрет для выхода на маломерных судах для Бабаевского, Белозерского, Вашкинского, Грязовецкого, Кадуйского, Кирилловского, Междуреченского, Сокольского, Усть-Кубинского, Устюженского, Харовского, Чагодощенского округов, Вытегорского, Череповецкого и Шекснинского районов и Череповца вступает в силу с 11 ноября.

Такие же сроки предусмотрены для Вологды и Вологодского округа.