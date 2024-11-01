Жесткое ДТП двух грузовиков произошло на востоке области

В Бабушкинском округе в результате столкновения двух грузовых автомобилей погиб 48-летний местный житель. Сегодня на автодороге Тотьма – Никольск столкнулись Скания с полуприцепом и КАМАЗ коммунальных служб. Авария произошла около населенного пункта Ляменьга.

В региональном УМВД уточняют, что КАМАЗ производил подсыпку дорожного полотна песком. Водитель этого автомобиля получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи. 62-летний водитель Скании серьезно не пострадал.

Причины ДТП в настоящее время уточняются.