Жесткое ДТП двух грузовиков произошло на востоке области

[ Происшествия ]

В Бабушкинском округе в результате столкновения двух грузовых автомобилей погиб 48-летний местный житель. Сегодня на автодороге Тотьма – Никольск столкнулись Скания с полуприцепом и КАМАЗ коммунальных служб. Авария произошла около населенного пункта Ляменьга.

В региональном УМВД уточняют, что КАМАЗ производил подсыпку дорожного полотна песком. Водитель этого автомобиля получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи. 62-летний водитель Скании серьезно не пострадал.

Причины ДТП в настоящее время уточняются.

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