Выставка «Кузнечных дел мастер» открылась в городской Думе Вологды

В Вологодской городской Думе открылась выставка «Кузнечных дел мастер». В экспозиции представлены работы мастера кузнечного искусства Сергея Веркеенко, продемонстрированы как миниатюрные сувениры, так и масштабные арт-объекты.

Выставка «Кузнечных дел мастер» приглашает всех ценителей искусства окунуться в атмосферу мастерства и вдохновения.

Посетить выставку можно до 24 декабря по адресу: г. Вологда, ул. Козленская д.6, четвертый этаж.

Вход свободный при предъявлении документа удостоверяющего личность.

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