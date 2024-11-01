На Вологодчине установили 90 камер видеонаблюдения за лесными пожарами

Система видеомониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» действует на Вологодчине с 2022 года. В этом году установили 90 камер во всех муниципальных образованиях региона благодаря инициативе губернатора.

«Система «Лесохранитель» обнаруживает пожары на ранней стадии. Это помогает быстрее ликвидировать их, не допускать распространения огня на больших площадях и сократить затраты на тушение возгораний. Сейчас система включает в себя 172 камеры – из них 90 дополнительно установили в этом году. Затраты на содержание и дооснащение системы составили 67 миллионов рублей», – сообщил Георгий Филимонов.

Камеры видеонаблюдения работают круглосуточно. Заметив огонь или дым, система направляет оповещение на пульт управления региональной диспетчерской службы. Оператор определяет координаты, примерную площадь возгорания и информирует о пожаре все ответственные структуры.

В следующем году установят еще 100 камер видеонаблюдения. По 10-ти антенно-мачтовым сооружениям уже подтверждена возможность монтажа камер, по остальным 90 – идет согласование технической возможности.

Контроль за лесными пожарами – основная задача проекта «Сохранение лесов», который реализуется в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России.