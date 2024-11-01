Из-за нарушения ПДД вологжанин оказался в больнице

[ Происшествия ]

Дорожное происшествие случилось вчера, 21 октября, в пять часов вечера у дома №89 на улице Гагарина в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела Госавтоинспекции УМВД России.

По предварительной информации, автомобиль «Киа Спектра» под управлением 29-летнего водителя двигался со стороны улицы Ефимьевской в направлении Окружного шоссе. Машина сбила 20-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавший юноша получил различные травмы. Скорая медицинская помощь доставила его в больницу.

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Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Вологде
 

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