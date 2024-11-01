Долгосрочные вклады. Почему их открывать выгодно именно сейчас

В российских банках сегодня сложилась весьма уникальная ситуация, когда проценты по коротким депозитам выше, чем по длинным. Всегда и во все времена ситуация была абсолютно противоположной. Тем не менее именно сегодня стоит задуматься над тем, чтобы открыть именно долгосрочный вклад на несколько лет, на это есть несколько весомых причин …

Для начала надо понимать, почему российские банки дают более высокий процент именно по коротким депозитам. Тут свою роль сыграло и СВО. Люди не совсем уверены в завтрашнем дне и долго раздумывают над тем, стоит ли связываться с банками. Поэтому “в моде” именно короткие депозиты.

Второй фактор, это конкуренция с фондовым рынком. Последний бурный рост акций привлек много свободных денежных средств, и некоторые вкладчики закрывали свои депозиты, и покупали акции. То есть банки остались не удел.

Третий, и самый важный момент, это действия российского ЦБ, который поднял ставку до рекордного значения в 21%. Надо понимать, что так будет не всегда, и уже в следующем году ставка будет понижена, а значит и проценты по вкладам пойдут вниз, причем как по коротким, так и по долгосрочным депозитам.

Любое улучшение внешней конъюнктуры, и финал украинского кризиса может привести к тому, что ставки именно по коротким депозитам снизятся больше всего. И тогда все встанет на свои места, и опять ставка по долгосрочным депозитам будет выше, чем по коротким. Но ставка по ним будет гораздо ниже, чем она является на сегодняшний день.

Сегодня ставки по длинным депозитам колеблются от 15 до 17%. Если положить деньги под такой процент на три года, то можно зафиксировать неплохую, но самое главное, гарантированную доходность. Что будет с рынком акций никто не знает. Но даже не все облигации сегодня имеют подобную доходность. И этим нужно пользоваться, ибо потом будет поздно …