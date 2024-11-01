Пьяный вологжанин избил жену газовым ключом и ударил ножом

[ Происшествия ]

Суд Вологда

36-летний житель города Вологды обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Происшествие случилось в сентябре этого года на улице Козленской. Вологжанин распивал спиртное у себя дома. В какой-то момент он начал избивать жену. Он нанес ей множественные удары ногами и руками, а также несколько раз ударил ножом и газовым ключом. Таким образом, женщине причинен тяжкий вред здоровью.

13 сентября мужчину задержали правоохранители и допросили в качестве подозреваемого в совершении преступления. Свою вину вологжанин признал. За преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Вологодский военный гарнизонный суд постановил продлить обвиняемому срок содержания под стражей на один месяц, а всего до трех месяцев, то есть по 11 декабря 2024 года включительно.

«Имеются основания полагать, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия, а также оказать давление на потерпевшую, свидетелей», – пояснили решение суда в ведомстве.  

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Фото: пресс-служба судов Вологодской области
 

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Пьяный вологжанин избил жену газовым ключом и ударил ножом
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