В Вашкинском округе депутаты официально выбрали нового главу

Сегодня,1 ноября, решением Представительного Собрания временно исполняющим полномочия главы Вашкинского муниципального округа назначен Дмитрий Николаевич Долбилов. 10 из 10 депутатов проголосовали за Дмитрия Николаевича.

Ранее Дмитрий Долбилов занимал должность заместителя начальника главного управления содержания территорий. Его кандидатуру на пост главы округа в начале октября рекомендовал Сергей Жестянников.

Напомним, бывший глава округа Андрей Фомин покинул пост после выборов губернатора, которые прошли в начале сентября этого года.