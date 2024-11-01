Три перекрестка расширят в Вологде

[ Общество ]

Перекресток

В Вологде расширяют проезжую часть у трех перекрестков: Ильюшина – Окружное шоссе; Клубова – Залинейная; С. Преминина – Пошехонское шоссе. Это подразумевает организацию дополнительных полос для движения автомобильного транспорта.

«В рамках борьбы с пробками на дорогах Вологды было принято решение об уширении ряда перекрестков. Контракт на выполнение данных работ заключен с ООО «Магистраль». На эти цели выделено более 4,6 млн рублей из областного бюджета по решению губернатора Георгия Филимонова. Работы уже завершены на пересечении ул. Ильюшина и Окружного шоссе, а также на пересечении ул. Клубова и ул. Залинейной. На перекрестке ул. С. Преминина с Пошехонским шоссе ремонт заканчивается. Общая протяженность данных участков составит 210 м», – рассказала начальник Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Юлия Попова.    

Расширение проезжей части в районе перекрестка Ильюшина – Окружное шоссе позволяет организовать две полосы для машин при выезде на Окружное шоссе. Правая полоса предусмотрена для поворота направо, левая – для движения прямо и поворота налево.

Устройство полосы для левого поворота предусмотрено по нечетной стороне ул. Клубова – на пересечении с ул. Залинейной (при движении со стороны ул. Луначарского).

На ул. Сергея Преминина и далее при выезде на Пошехонское шоссе будет продлена полоса для поворота направо.

Также в этом году обновили 12 участков улиц в разных районах города. Средства были выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и из областного бюджета по решению губернатора региона Георгия Филимонова.

Расширение

Теги:
перекрестки ремонт пробки
Фото: пресс-служба Администрации города Вологды
 

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