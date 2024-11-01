Тотемская станция по борьбе с болезнями животных увеличила цены на 1300%

Тотемскую станцию по борьбе с болезнями животных признали виновной в установлении монопольно высоких цен на несколько платных услуг.

С заявлением на необоснованно высокие цены в антимонопольный комитет обратились предприятия молочной промышленности - ООО «Северодвинец», ООО «СХП Нюксенский маслозавод» и ООО «Устюгмолоко».

«Как было выявлено, ранее ветеринарные услуги заявителям оказывали несколько станций: Великоустюгская, Тарногская и Тотемская. В январе 2023 года первые две из них прекратили свое существование – были присоединены к Тотемской ветеринарной станции», - пояснили в региональном управлении ФАС.

В результате Тотемская станция стала монополистом в восточной части Вологодской области, значительно повысив расценки на ряд услуг. К примеру, на некоторые услуги рост цен составил 1300% по сравнению с 2022 годом.

«Вологодское УФАС признало БУВ ВО «Тотемская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» нарушившей Закон о защите конкуренции. Организации было выдано предписание», - пояснили антимонопольщики.

Станция пыталась обжаловать решение в арбитражном суде, однако Фемида отказала в иске.