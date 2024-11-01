Три автомобиля и два мотоцикла сгорели под Череповцом

Под Череповцом накануне огнем были уничтожены три автомобиля и два мотоцикла. Пожар случился около 19.00 на Лесной улице поселка Тоншалово.

По информации регионального управления МЧС, 37-летний местный житель припарковал автомобиль ГАЗ около своего гаража, в котором находились два автомобиля и два мотоцикла.

Чуть позже мужчина увидел, что оставленный на улице автомобиль горит, а огонь уже перекинулся на деревянный гараж.

«Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 92 квадратных метра. Пламя уничтожило кровлю строения и все перечисленные транспортные средства. Ещё две машины, стоявшие на участке, не пострадали. Переход огня на жилой дом пожарные также предотвратили», - рассказали в управлении МЧС.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования автомобиля ГАЗ.