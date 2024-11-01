Пресс-секретарь череповецкой автоколонны ушла в водители

Пресс-секретарь череповецкой автоколонны Мария Смирнова пересела за «баранку» автобуса. По словам мэра Череповца Вадима Германова, Мария таким образом решила начать борьбу с кадровым голодом.

«Каждое утро Мария Смирнова приходила на работу и видела ваши обращения по поводу долгого ожидания автобусов на остановках. Именно она писала ответы в соцсетях про нехватку водителей, затем шла в диспетчерскую и умоляла поставить дополнительные автобусы на «семерку». Когда возвращалась на рабочее место, видела новый поток жалоб», - написал Германов в соцсетях.

Мария Смирнова выучилась на категорию «D» и вышла на городские маршруты. Сегодня у нее первый рабочий день.