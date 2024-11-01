Обильные снегопады не дойдут до Вологодской области

[ Общество ]

Обильные снегопады, которые фиксируются в центральных регионах России, не дойдут до Вологодской области. Как пояснили в вологодском Гидрометцентре, циклон пройдет южней нашего региона примерно на 200-300 километров. При этом на территории Вологодской области продолжится похолодание.

«В ночь на субботу до -5 градусов, на дорогах местами гололедица. Днем при северо-западном ветре существенного потепления не прогнозируется: около 0 на западе, в центре и на востоке до -3 градусов. В воскресенье территория области останется в наиболее холодной части циклона, временами пройдет небольшой снег, в ночные часы до -5 градусов, днем от 0 на западе до -3 на востоке региона», - рассказали в Гидрометцентре.

Примерно такая же погода ожидается в понедельник и во вторник, когда ожидается небольшой снег, ночные температуры составят до -5 градусов, днем от 0 до -3 градусов. 

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