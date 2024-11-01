Андрей Накрошаев заявил о реконструкции городского рынка

[ Общество ]

Мэр Вологды Андрей Накрошаев заявил о кардинальном изменении городского рынка. По его словам, летом этого года было принято решение о том, что рынок должен стать достопримечательностью Вологды.

«Кардинально рынок изменится после реконструкции. Эскиз дорабатывается, на картинках пока не окончательный вариант. Затем начнется проектирование. Вопрос с инженерными коммуникациями мы проработали. Движемся по плану, который наметили до 2027 года», - рассказал Накрошаев.

Мэр города также добавил, что в процессе реконструкции рынка преобразится весь квартал, где он расположен. Здание находится в границах исторической застройки, где много торговых точек, которые посещают как вологжане, так и туристы.

Квартал

«Новую планку для этой территории задает отремонтированный бульвар по Проспекту Победы. Соответствовать должны здания как по периметру, так и внутри застройки», - добавил Накрошаев.

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