В Вологде планируют построить пешеходный мост в створе улицы Гагарина

[ Общество ]

В Вологде могут построить пешеходный мост через железную дорогу в створе улицы Гагарина. Об этом рассказали в администрации города в ответе на вопрос вологжан в одном из городских пабликов.

«В настоящее время подготовлен проект внесения изменений в генеральный план Вологды. Проектом предусмотрено строительство мостового сооружения через ж/д пути в створе улицы Гагарина с выходом на ул. Октябрьскую», - говорится в ответе администрации города.

Правда, сроки реализации проекта на данный момент не определены. О них станет известно после выделения финансирования и разработки документации по планировке территории и проектно-сметной документации.

Теги:
переходы генплан железная дорога
 

Последние новости

Обильные снегопады не дойдут до Вологодской области
Андрей Накрошаев заявил о реконструкции городского рынка
В Вологде планируют построить пешеходный мост в створе улицы Гагарина
Два рыбака погибли под Харовском
В Череповце начали монтировать колесо обозрения
Санкт-Петербург готов ограничить продажу алкоголя по примеру Вологодской области
Опасный хищник 3 года провел на заднем дворе частного дома на Кубани
Андрею Накрошаеву пожелали работать в команде на благо граждан
Сергей Жестянников заявил об активной работе над проектом бюджета на 2025 год
Супермаркеты изъяли из продажи все кондитерские изделия после скандальных фото с производства