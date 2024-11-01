В Вологде планируют построить пешеходный мост в створе улицы Гагарина

В Вологде могут построить пешеходный мост через железную дорогу в створе улицы Гагарина. Об этом рассказали в администрации города в ответе на вопрос вологжан в одном из городских пабликов.

«В настоящее время подготовлен проект внесения изменений в генеральный план Вологды. Проектом предусмотрено строительство мостового сооружения через ж/д пути в створе улицы Гагарина с выходом на ул. Октябрьскую», - говорится в ответе администрации города.

Правда, сроки реализации проекта на данный момент не определены. О них станет известно после выделения финансирования и разработки документации по планировке территории и проектно-сметной документации.