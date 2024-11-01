Два рыбака погибли под Харовском

[ Общество ]

В Харовском округе погибли двое рыбаков. Трагедия произошла на Катромском озере. По информации регионального управления МЧС, тела погибших были обнаружены местными жителями накануне днем. Обоих мужчин достали из воды и передали наряду полиции.

«Личности погибших удалось установить. Одному из них было 45 лет, а другому 50. Обстоятельства и причины трагедии выясняют специалисты», - уточнили в МЧС.

Также накануне на Белом озере пропал 63-летний рыбак. Об этом спасателям рассказали его родственники. Сегодня на озере проходит поисковые мероприятия.  

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