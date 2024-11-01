Санкт-Петербург готов ограничить продажу алкоголя по примеру Вологодской области

Большой резонанс в обществе вызвало предложение властей Вологодской области ввести ограничения на продажу алкоголя. Несмотря на в целом негативную реакцию, в некоторых случаях эта идея получила поддержку, в частности в Министерстве здравоохранения России. Также в некоторых регионах внимательно изучают опыт Вологодской области, и также могут ввести ограничения на продажу населению алкоголя …

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, власти Санкт-Петербурга также рассматривают идею ограничить часы продажи алкоголя по примеру Вологодской области. Сейчас идет обсуждения временного промежутка, когда стоит это сделать.

Интересной информацией в интервью SHOT, поделился председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков. С его слов депутаты с берегов Невы внимательно изучают вопрос в какой промежуток времени лучше всего ввести ограничение на продажу спиртного жителям и туристам в магазинах. Возможно будут расширены зоны, в которых торговля спиртными напитками будет запрещена, с большой долей вероятности в них попадут школы, садики и другие социальные учреждения.

Однако питерские депутаты не торопятся форсировать данные решения. Для начала они хотят запустить в обществе обсуждение этой темы и выслушать жителей города и различных экспертов. Конкретное решение обещают обнародовать в начале следующего года.

