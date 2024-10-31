Опасный хищник 3 года провел на заднем дворе частного дома на Кубани

Многие люди любят домашних животных и заводят в домах кошек, собак и других питомцев. Но, есть и такие, которые гонятся за экзотикой и берут в свой дом диких обитателей природы.

Именно так и решил поступить житель станицы Староминской в Краснодарском крае. Мужчина приобрел тигрицу Лауру, которую поселил в сарае на заднем дворе своего частного дома. Однако, соседи не оценили его идею и решили, что жизнь рядом с хищником представляет серьезную опасность. В результате, они пожаловались в Росприроднадзор.

Несчастная тигрица была обречена влачить жалкое существование в небольшом дворике. После заявления жителей станицы, руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова распорядилась провести проверку по данному вопросу. Для этого на место обитания хищника были отправлены специалисты, а также полиция и представители прокуратуры.

Как стало известно, хозяин тигрицы приобрел животное незаконным образом в 2021 году. Документов на то, что он имеет право содержать дикого зверя, мужчина предоставить не смог. Мало того, узнав, что соседи подали жалобу, мужчина попытался спрятать Лауру, для чего решил воспользоваться личным автомобилем и перевести своего дикого питомца в другое место. При этом, как сообщают очевидцы, он несколько раз ударил тигрицу, которая и не думала сопротивляться, а покорно шла за своим мучителем. Все это безобразие происходило в присутствии сотрудников полиции и прокуратуры.

Так как на животное не было предъявлено необходимых документов, то специалисты решили изъять хищника. Сейчас тигрица Лаура находится под присмотром сотрудников Ростовского цирка. Что касается незаконного хозяина, то мужчину задержали на четверо суток. Прокуратура и следственные органы проводя проверку по факту жестокого обращения с животным.

Источник: news.mail.ru