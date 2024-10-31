Андрею Накрошаеву пожелали работать в команде на благо граждан

Сегодня депутаты городской Думы Вологды утвердили Андрея Накрошаева на должность мэра города. В ходе внеочередной сессии Гордумы глава Вологды Юрий Сапожников напомнил, что в соответствии с регламентом Вологодской городской Думы, мэр Вологды назначается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение указанной должности. Депутаты городской Думы приняли единогласно проголосовали за кандидатуру Андрея Накрошаева.

«Сегодня Вологда получила молодого, энергичного и эффективного мэра. Вологжане увидели первые результаты нашей работы. Хочу пожелать вам, Андрей Николаевич, удачи, консолидации, решения всех вопросов несмотря на их сложность. Желаю работать в команде на благо граждан», – отметил заместитель губернатора Вологодской области Евгений Тютюков.

«Андрей Накрошаев приступил к исполнению обязанностей мэра в конце марта. Больше чем за полгода он достойно проявил себя. Проведен колоссальный объем работ: в короткие сроки удалось воплотить в жизнь современные проекты благоустройства – площади Дрыгина и площади Бабушкина, аллеи на проспекте Победы и бульвара на улице Ильюшина, сквера у картинной галереи, парка Евковка и парка Ветеранов. Впереди – реконструкция Вологодского кремля и подготовка к 880-летию областной столицы, реконструкции аэропорта Вологды. Согласно стратегии развития Вологды до 2030 года, планируемый объем инвестиций составит более 30 миллиардов рублей. Уверен, что, продолжив добрые традиции единения, городская команда справится с любыми задачами», - подчеркнул глава Вологды Юрий Сапожников.

«Весной Георгий Филимонов поставил четкую задачу - максимально преобразить Вологду к 880-летию, превратить ее в современный областной центр. Первые результаты уже видны. Сегодня депутаты Гордумы назначили меня на должность мэра. Приложу все усилия, чтобы не подвести главу региона и оправдать надежды вологжан», - прокомментировал Андрей Накрошаев.

С Андреем Накрошаевым подписан контракт мэра Вологды на срок полномочий действующего созыва городской Думы: то есть до сентября 2029 года.