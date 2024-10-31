Сергей Жестянников заявил об активной работе над проектом бюджета на 2025 год

Главный финансовый документ сегодня был внесен в областной парламент. Об основных параметрах бюджета на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годы рассказала заместитель губернатора Александра Гуркина в ходе рабочей встречи.

«Проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития с учетом положительных тенденций текущего года. Ожидается, что в 2025 году собственные доходы областного бюджета будут расти и составят 120,9 миллиарда рублей, - отметила Александра Гуркина. – В проекте пока учтены не все безвозмездные поступления. Полный объем трансфертов из федерации станет известен только после принятия федерального бюджета во втором чтении. Пока учтено лишь 2,9 миллиарда рублей».

В проекте закона расходы областного бюджета в 2025 году с учетом федеральных средств составляют 140,6 млрд рублей, доходы – 123,8 млрд, дефицит – 16,8 млрд рублей, который полностью покрывается остатками средств.

«Важно, что мы увязываем параметры бюджета с теми направлениями и вопросами, которые задают нам жители. Здесь мы видим Стратегию развития, программы губернатора, градсоветы 2.0, народную программу «Единой России». Они очень эффективны, получает положительные отклики у населения. Мы подведем итоги их реализации в 2024 году и будем предлагать главе региона поддержать ее и в дальнейшем», - отметил председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников.

Рассмотрение основных параметров проекта бюджета продолжилось на заседании комитета по бюджету и налогам, где парламентарии проанализировали основные параметры главного финансового документа.

Так, бюджет в 2025 году сохранит свою социальную направленность – на эти цели будет направлено 58% всех расходов. Запланирован рост заработной платы «указных» категорий работников бюджетной сферы, а также учтено повышение МРОТ до 22400 рублей с 1 января.

На развитие образования планируется направить 27,7 млрд рублей, на соцподдержку граждан 24 млрд, здравоохранение получит порядка 21,5 млрд рублей.

В целом «бюджет развития» за три года превысит 60 млрд рублей, из которых более половины запланировано на 2025 год.

В частности, на объекты транспортной инфраструктуры планируется направить почти 14 млрд рублей, коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, теплоэнергетика, газификация) – 4,1 млрд, образования – 3,7 млрд, здравоохранения – 2,6 млрд, культуры – 1,1 млрд рублей. На благоустройство в 2025 году будет выделено не менее 2,4 млрд.

Проект областного бюджета сформирован на 2025 год с дефицитом 16,8 млрд рублей, который полностью покрывается остатками средств, при этом уже в 2026 году прогнозируется профицит в 5,9 млрд рублей, а в 2027-м - 9,9 млрд.

Объем государственного долга будет сохранен на экономически безопасном уровне. Привлечение банковских кредитов, по словам заместителя Губернатора Александры Гуркиной, в предстоящие три года не планируется.