Супермаркеты изъяли из продажи все кондитерские изделия после скандальных фото с производства

Информация о недопустимых для производства продуктов питания антисанитарных условий на кондитерской фабрике «Можайский кондитерский дом», появилась в Телеграм-канале «Вaza». Кадры, которые сняли сотрудники фабрики, привели потребителей в ужас.

Мука, сахар и прочие ингредиенты для приготовления пирожных просто валялись на полу, а бананы в ящиках были даже не второй свежести, а просто гнилые. Сотрудники фабрики отметили, что не раз жаловались руководству на антисанитарию и качество продуктов, но их жалобы остались без ответа и внимания.

Скрин с Телеграм

После публикации скандальных фото, самые известные супермаркеты – «Вкусвилл» и торговая сеть «Перекресток» поспешили изъять из продажи все кондитерские изделия данной фабрики и отказались от дальнейших поставок.

Сейчас пирожное «Картошка», которое продавалось в «Перекрестке», приобрести на кассах нельзя, так как безопасность и здоровье покупателей является приоритетом для владельцев торговой сети.

Представители «Вкусвилла» отметили, что продукция с фабрики регулярно проходила проверки и нарушений в качестве продуктов не было, сообщает портал «РБК». Также, они отметили, во время аудита на кондитерской фабрике все было в порядке, а условия производства не нарушали санитарных норм.

Однако, генеральный директор «Можайского кондитерское дома» утверждает, что информация, которую предоставили в распоряжение Телеграм-канала «Baza» является ложной. Сергей Сумач заявил, что все кадры постановочные и сделаны в тот момент, когда работников на фабрике не было. Кроме этого, по словам генерального директора, на фабрике постоянно проходят проверки, которые никаких нарушений санитарных условий не выявляли.

«Это похоже на конкурентную борьбу» – заявил Сергей Сумач.

На данный момент, после появления в Сети скандальных кадров, свою проверку фабрики начала прокуратура.