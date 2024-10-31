19 праздничных локаций украсят к Новому году в Вологде

В областной столице начался монтаж новогодней иллюминации и установка арт-объектов. Всего к Новому году подготовят 19 локаций. Большинство работ по украшению улиц, парков и площадей будут завершены в ноябре, но часть арт-объектов установят в первой половине декабря.

«Украсим все общественные пространства, которые благоустраиваем при поддержке губернатора Георгия Филимонова. Звезда зажжется в сквере у памятника Ильюшину, нарядные ели установим на площадях Дрыгина и Бабушкина, в парке Евковка. Гирлянды, светящиеся композиции, живые и искусственные ели появятся на оживленных участках улиц Вологды, бульварах, площадях и в скверах. Мосты украсим светящимися консолями. Приобретаем дополнительное оборудование. В частности, закупаем световой шатер, который раскинется от новогодней елки в виде множества гирлянд. А также объемно-пространственные композиции – большой шар и четыре арки. Прорабатываем оформление каждой локации. Сюрприз готовим на площади Революции. Главное место новогодних гуляний будет красивым и функциональным», – прокомментировал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Украсят в этом году и парк Ветеранов. До 1 декабря установят новую 16-метровую светящуюся ель, фигуру Деда Мороза высотой 4 метра и Снегурочку высотой более 3 метров. Также смонтируют светящиеся шары и фигуры оленей.

Внимание уделят и другим городским локациям. Объемные снежинки и фигуры медведей установят на Кремлевской площади и в сквере на ул. С. Орлова. В Кремлевском саду разместят танцующую пару. На бульваре проспекта Победы появятся «Звезды на стойке». В Октябрьском сквере смонтируют световые фигуры лосей, на ул. Мира – световые арки, на Пушкинской аллее – наклонные ели. Новые новогодние арт-объекты, фигуры смешариков Лосяша и Пина, появятся на площади Федулова. А площадь у ЦУМа украсит целая композиция: ели, фонари, светящаяся фигура медведя и арка с оленями. Световая ель по традиции появится в сквере 825-летия Вологды.

Помимо этого, локации в микрорайонах украсят живые новогодние ели.