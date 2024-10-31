Снег и гололед обещают в ближайшие дни вологодские синоптики

[ Общество ]

Вологодские синоптики заявляют о неблагоприятных погодных условиях, которые прогнозируются в регионе в ближайшее время.

Уже в ночь на пятницу, по данным регионального ЦГМС, ожидается понижение температуры, из-за чего на дорогах появится гололед.

«Днем 1 ноября и в течение суток 2 ноября прогнозируются осадки в виде снега. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев», - сообщает региональное управление МЧС.

Накануне центральные СМИ сообщали, что аналогичные погодные условия были зафиксированы в соседней Ярославской области, где только за первую половину дня на дорогах областного центра произошло более 50 ДТП с материальным ущербом. Горожане просто не успели поменять летнюю резину на зимнюю.

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