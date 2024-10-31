Житель Никольского округа из-за пожара лишился бани, автомобиля и гаража

Возгорание произошло вчера, 30 октября, в деревне Мичково Никольского округа. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области, 39-летний житель деревни утром затопил печь в гараже.

Вскоре к нему прибежал сосед и сообщил, что гараж горит. Там же находились баня и дровяник – все под одной крышей. Мужчины вызвали специалистов МЧС и попытались выгнать из гаража автомобиль. Попытка не увенчалась успехом, так как пламя распространилось слишком быстро.

Прибывшие огнеборцы смогли ликвидировать пожар на площади 114 квадратных метров. К счастью, пламя не перекинулось на жилой дом, стоявший рядом.

Вероятной причиной пожара специалисты МЧС считают неисправность дымовой трубы.