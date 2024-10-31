День народного единства отметят в Вологде

В Вологде 4 ноября пройдет ряд праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства.

На сегодняшний день в областной столице проживают представители более 160 национальностей, создано 15 национальных культурных объединений. Их представители являются участниками различных городских проектов и праздников, а также чтят свои традиции и культуру, знакомят с ними жителей Вологды.

В понедельник с 10:00 до 16:00 на площади Революции развернется большая ярмарка, на которой жители и гости города смогут приобрести изделия ремесленников, продукцию вологодских фермеров и многое другое.

А в Доме культуры Льнокомбината на ул. Беляева, д. 9 состоится концерт «В единстве народов вся сила России». Организаторами мероприятия выступают Вологодская региональная общественная организация «Ассамблея народов Вологодчины» и Администрация города Вологды. В рамках праздничного концерта запланированы выступления творческих коллективов города Вологды и коллективов Казахской автономии Москвы. Также будет работать выставка национально-культурных общественных объединений. На ней представят предметы быта, отражающие культуру и самобытность народов Вологодчины. Вход свободный, всех желающих будут ждать к 14:00.

Также ко Дню народного единства запланирован фестиваль семейных фильмов «В единстве наша сила». В кинотеатре «Ленком» 3 и 4 ноября пройдут бесплатные показы художественных патриотических фильмов, документальных картин православной и исторической направленности, а также мультфильмов для детей, отражающих ценности единства, дружбы и взаимопомощи. Вход на показы свободный.

Так, 3 ноября в 12:00 вологжанам покажут мультфильм «Крепость: щитом и мечом» (6+), а в 13:30 – документальный фильм «Леденцовъ: наука, труд, любовь, довольство (12+). В 14:30 запланирован художественный фильм «Аманат» (12+).

4 ноября в 12:00 зрителям представят мультфильм «Князь Владимир» (6+), в 13:30 – документальный фильм «Крест» (12+). В 15:30 состоится показ художественного фильма «9 секунд» (12+).

Также в «Ленкоме» 4 ноября зрителей ждут встречи с музыкантами и историческими клубами города Вологды. За полчаса до начала сеанса мультфильма «Князь Владимир» военно-исторические клубы «Ратник» и «Исток» организуют интерактивную площадку «Спортивный меч». На входе зрителей будут встречать воины в средневековых доспехах, а внутри кинотеатра можно будет сфотографироваться с викингом и девушкой в костюме раннего средневековья.

Перед началом фильма «Крест», в 13:00, в фойе кинотеатра выступит ансамбль «AxioS2». В 15:00, перед показом фильма «9 секунд» можно будет послушать выступление концертного оркестра «Классик-Модерн Бэнд» им. В. Л. Кочнева. Музыканты исполнят популярные произведения советской и зарубежной эстрады.

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