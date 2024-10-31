В Вологде 15-летний подросток сбил девушку на «зебре»

Дорожное происшествие случилось вчера, 30 октября, в начале шестого вечера у дома №27 на улице Михаила Поповича в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 15-летний подросток, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2115» сбил девушку 2003 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У молодого человека заведомо отсутствовали водительские права.

В результате аварии девушка с различными травмами направлена на амбулаторное лечение.