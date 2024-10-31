В Кириллове нашли фрагмент глиняного горшка возрастом 6000 лет

На территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника найден кусок глиняного горшка, изготовленного предположительно 6000 лет назад. Фрагмент был обнаружен на территории Поварни XVI столетия, где в настоящее время ведутся археологические исследования.

«Специалисты ООО «Вологодская археология» на месте раскопок обнаружили ямочно-гребенчатую керамику, созданную в четвёртом тысячелетии до нашей эры, которая относится к эпохе неолита!», - рассказал генеральный директор музея Михаил Шаромазов.

По словам исследователей, находка подтверждает предположение, что территория, где в настоящее время располагается музей, была пригодна для проживания более 6000 лет назад.

Фрагмент горшка после научного описания станет экспонатом Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Археологи уверяют, что он не будет подвергаться предварительной реставрации.