Награждение победителей конкурса «Народный доктор» прошло накануне в Вологде

Голосование в конкурсе «Народный доктор» проходило в Вологодской области с 15 августа по 15 октября. Пациенты и их родственники могли заполнить в лечебных учреждениях специальные анкеты и назвать лучших, по их мнению, работников здравоохранения.

Церемония награждения победителей конкурса среди сотрудников Вологодской городской поликлинике №3 прошла сегодня в учреждении. Награды вручила депутат городской Думы Валентина Попова.

«Поздравляю победителей с этим важным событием! Пусть оно будет дополнительным стимулом к новым свершениям и достижениям! Было очень приятно видеть не только счастливых победителей, но и всех присутствующих. Каждый из них – пример профессионализма, искренней заботы о пациентах и любви к своему делу», - отметила Валентина Попова.

Напомним, областной конкурс «Народный доктор» традиционно проводится в рамках проекта «Здоровое будущее». Победители регионального уровня будут определены до 15 ноября по трем номинациям: «Народный врач», «Народный фельдшер», «Народная медицинская сестра». Выбирать лучших путем анкетирования вологжане могли, ориентируясь не только на профессиональную подготовку специалистов, но и на их человеческие качества: умение общаться с людьми и доброжелательность.