На российском авторынке новый лидер. «Москвич» вылетел из топ-10 популярных авто

За последние три года российский авторынок прошел стремительную трансформацию. Из-за западных санкций с него ушли все ведущие автоконцерны мира. Китайский автопром захватил Россию практически без боя. Но вот кажется стоит констатировать очередные перемены …

Несмотря на засилье на наших дорогах китайских автомобилей, за последнее время АвтоВАЗ сделал мощный рывок и вышел в лидеры по объемам проданных новых авто. По последним данным в октябре тольяттинский автозавод смог реализовать 8758 автомобилей марки Lada. На втором месте расположился китайский Haval, сумевший реализовать 4269 автомобилей, “бронзу” смог завоевать Geely, россияне купили 3319 автомобилей этого бренда. Далее идут Chery - 2818, и Changan - 1904. В десятку лидеров также вошли Belgee с 934 автомобилями, Jetour (782), Toyota (753) и Omoda (738).

Главным неудачником можно смело назвать автозавод «Москвич», который умудрился вылететь из топ-10 самых продаваемых автомобильных марок в России. По данным «Автостата» московский автозавод занял скромное 11 место. За последнюю декаду октября удалось реализовать 605 новых авто. Более успешными оказались показатели Exeed, этому китайскомы бренду удалось реализовать на 4 машины больше.

Нельзя сказать, что данная статистика оказалась неожиданной. В результате повышения утильсбора практически все китайские авто подорожали. Ввоз авто по параллельному импорту также имеет ряд сложностей. Все это играет на пользу АвтоВАЗу, что в принципе не помешало российскому автогиганту также повысить цены на свою продукцию. Увы, хороший автомобиль в России становится роскошью …