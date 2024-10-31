Вологжане начали смотреть молодежную драму «Музыка времени»

12-серийная драма «Музыка времени» (12+) — это история о молодых рок-музыкантах, которые никогда не виделись в реальной жизни, но мечтают выступить вместе на большом концерте в Москве. Музыкальной основой проекта стал дебютный альбом рок-певицы МАЙВЛ, которая сыграла главную роль в сериале. Музыкальным продюсером проекта стал Денис Майданов, одну из ролей сыграл Александр Ф. Скляр, а в качестве камео появятся Гарик Сукачев, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис и Александр Маршал.

Также всериалеснялисьВадим Адаменко («СашаТаня»), Влад Терских («Мордобой») и Георгий Шиханов («Трудные подростки»). К молодым актерам присоединились известныеи любимые артисты — Екатерина Гусева («Бригада»), Ольга Ломоносова («Не родись красивой»), Виктория Полторак, Антон Семкин («Кухня») и Николай Сердцев («Молодежка»). Режиссер — Кирилл Седухин («Интерны», «Пятая стража», «Ералаш»).

Сериал расскажет историю молодых ребят — участников уникальной музыкальной группы из разных городов и стран, которые репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве. Но для того, чтобы она осуществилась, им придется пройти массу препятствий: столкнуться с непониманием родителей, предательством близких людей, переосмыслить жизненные ценности и преодолеть внутренние страхи. Особенно трудно придется солистке, московской школьнице Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает патологической боязнью публичных выступлений — пейрафобией.Все события найдут отражения в песнях, которые пишет фронтмен группы — самая молодая участница, старшеклассница Василиса (МАЙВЛ).

- По сюжету наши герои живут в разных странах. Съемки проходили в четырех городах, а это разные атмосферы, локации, места, даже климат. Было интересно побывать везде. Для меня же особой задачей было совместить все это в единую картинку и сделать единую стилистику для четырех разных стран и пяти разных героев. Во многом мне помог наш актерский состав, на проекте получился необычный сплав молодости и опыта. А еще много эмоций, энергии, неожиданных решений, шуток и приколов — всё это помогало нам, - рассказал режиссёр Кирилл Седухин.

- По вторникам будет выходить по три эпизода. Герои проживают то, что в возрасте персонажей испытывает практически каждый подросток, - поэтому поднимаемые на экране вопросы будут понятны и близки многим. Надеемся, что картина поможет зрителям справиться с трудностями в жизни, - поделилась директор по работе с массовым сегментом Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Карина Воропаева.

Съемки сериала проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Калининграде.

Реклама. Рекламодатель ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388. erid: LjN8KWEs2