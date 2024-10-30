День Боевой и Трудовой славы будут отмечать в Вологодской области

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Вологодская область впервые отметит новую памятную дату - День Боевой и Трудовой славы вологжан. Такое решение сегодня приняли депутаты в ходе 39-й сессии ЗСО.

«Мы провели большое исследование, консультировались с представителями исторического сообщества, запрашивали архивные документы, и для новой памятной даты выбрали 2 марта. В 1942 году наши земляки из колхоза «Строитель» Великоустюгского района выступили с призывом ко всем вологжанам собрать средства на строительство танковой колонны. Буквально за несколько месяцев была собрана огромная по тем временам сумма – более 109 миллионов рублей на танки и боевую эскадрилью по защите Ленинграда. Передача этой танковой колонны произошла именно 2 марта 1943 года», - рассказала председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

На танках, собранных на средства вологжан, советские бойцы громили немецкие «тигры» на Курской дуге и, прорвав оборону противника, первыми вступили на украинскую землю.

Всего за время наступательных боев 1943 года на машинах из колонны «Вологодский колхозник» танкисты уничтожили 88 вражеских танков, 83 пушки, 46 автомашин, 22 минометных батареи, 2 самолета и 3500 солдат и офицеров противника.

Всего в годы Великой Отечественной войны 340 тысяч вологжан были призваны на фронт, из них погибли почти 200 тысяч человек. Число умерших в тылу превышает 220 тысяч человек.

Согласно сегодняшнему решению депутатов, начиная с 2025 года, 2 марта в Вологодской области будет отмечаться День Боевой и Трудовой славы вологжан в годы Великой Отечественной войны.